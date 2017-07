Según una sentencia del Supremo, es encubridor y no cómplice de un delito de tenencia y tráfico de marihuana el que se limita a destruir las plantas por orden del propietario aún cuando su actuación se desarrolla ex post, es decir, no colabora en la posesión de la sustancia para su distribución, sino tan solo en su desaparición para obstaculizar la investigación e impedir el descubrimiento del delito.