A quien conmigo va.A distinguir me paro las voces de los ecos (5)

405 muertos en los centros de trabajo en lo que va de año. Como l@s trabajador@s no tienen lobbies subvencionados y su realidad no es interclasista miráis para otro lado, identitarios postmodernos y burgueses.El izquierdismo útil al sistema capitalista reivindica su democracia, condena una represión contra los que no son sus explotados y encuentra razones de combate ajenas siempre a los trabajadores. Poneos una camiseta que diga NO AL GENOCIDIO DE LAS MUSARAÑAS.