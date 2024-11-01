La quiebra (también reputacional) de la UCM: alumni ilustre, deudas, EEUU y juez Peinado

La Complutense fue durante décadas sinónimo de saber, debate y resistencia. Hoy, sus columnas centenarias sostienen algo más frágil: una institución ahogada por las deudas y erosionada por la política. En sus aulas se respira incertidumbre; en sus despachos, silencio. La universidad más grande de España, que sobrevivió a dictaduras y recortes, afronta ahora su crisis más profunda, con un rector cuestionado, un gobierno autonómico vigilante y un futuro que pende de un crédito.
