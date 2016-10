Querer es poder, ¿o no?: La obsesión por conseguir retos impuestos

usuarios: 1 anónimos: 0 negativos: 1 compartir:

Cuando paseamos por cualquiera de las librerías, muros de Facebook o anuncios de talleres, charlas, convivencias,… que se ofertan en nuestra ciudad o alrededores, una cosa parece evidente para mucha gente: si te esfuerzas de verdad, triunfas… Y si aún no has triunfado, insiste. Y si aún así tampoco, insiste más, y más, y más… Alcanza tu objetivo, logra tu sueño, demuéstrale al mundo de lo que eres capaz, porque no hay nada imposible si de verdad quieres lograrlo… o no...