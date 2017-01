La señora pide un cortado y una tostada, y mira hacia abajo: «Tú no tomas nada, no seas malo que ya te has comido tu chuche, ¿eh?». Entre que el camarero va y vuelve, la mujer le da varias vueltas a lo mismo, se justifica, aniña la voz, finge pucheros. Tiene más de 60 años y espera a alguien. Llega el cortado y la tostada: «Qué le vas a decir, tienes ganas de verla, sííí, es amiga de la mamá, es tu amiga, verdad que sí, sííí, claro».