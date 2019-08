Hace un par de meses, publicaba dos encuestas en twitter que generaban bastante polémica. En ellas daba dos opciones de trabajo a elegir, variando el horario y el sueldo a percibir. He de confesar que en su momento me sorprendieron los resultados, sobre todo, los de la segunda encuesta. A pesar de ser más ajustados, me resultaron muy sorprendentes.