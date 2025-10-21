edición general
"Queda Gobierno de corrupción para rato": el lapsus en el Senado de Yolanda Díaz que acaba siendo ovacionado por el PP

Un lapsus de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha concluido su respuesta en el control del Senado este martes diciendo que "queda Gobierno de corrupción para rato", en vez de Gobierno de coalición, ha animado a la bancada del PP, mayoritaria en el hemiciclo, que ha estallado en carcajadas, aplausos y asentimientos. El error de Díaz se ha producido cuando se le agotaba su tiempo de intervención, al contestar a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. En concreto, le preguntó si Sumar va a dejar de apoyar

jewel_throne
Es que hablado no es lo mismo que escrito, estaba pensando en frigodedo y su tío, de ahí que dijese:

"Queda gobierno de corrupción para Rato."
2
Bravok1
Puedo imaginar a los responsables politicos del pp que representan a la población riendose y murmurando..."ha dicho corrupción, ha dicho corrupción jajajaja...", como cuando eramos niños pequeños y alguien decía la palabra teta o puta..... esa es la foto de los representantes de la ciudadanía del partido popular, mientras tanto allí donde están mueren esos españoles con los que se llenan la boca por sus corruptelas e ineptitud.
2
alcama
#8 claro, vamos a insultar a los del PP, en vez de a la subnormal de Yolanda Diaz, que mete la gamba cada día
0
Bravok1
#10 Waw...habló don perfecto que jamás se ha equivocado? Entiendo que no te de verguenza ajena ver a los tuyos del pp como niñatos ridículos de 6 años... Ya has oido a Ayuso hablar alguna vez? porque practicamente no sabe ni hablar... no se....mirate al espejo antes de venirte tan arriba.
El consejo es gratis.
0
alcama
Lapsus , dice . Es lo que son, un gobierno de corrupcion
2
Abcdefghijklm
#3 el problema es que no hay alternativa
0
RegiVengalil
#4 porque tú lo digas
0
mrM4
#3 entonces al del PP ¿Cómo le llamas?
0
alcama
#7 el PP no está en el Gobierno, quizá no te habias dado cuenta
1
mrM4
#9 pero cuando está huele hasta peor y mira que es dificil
0
SegarroAmego
Es un show la Yoli
0

menéame