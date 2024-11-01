·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11795
clics
Albert Camus, Soto Ivars y la autoconciencia de la maldad
7309
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
5274
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4308
clics
Las bailarinas Ouled Naïl: impresionantes fotografías de las mujeres nómadas que cautivaron el desierto [ENG]
3670
clics
Juanma López Iturriaga cae en la estafa del teléfono roto: “Papá, necesito 9.811 euros”
más votadas
447
El rechazo a Mazón se mantiene y el 82 % de encuestados pide su dimisión
475
Begoña Gómez reclama al juez los nombres y las funciones de todos los asistentes de las mujeres de los presidentes de Gobierno
584
Cáncer de mama oculto: la negligencia del Gobierno de Moreno Bonilla podría hundir económicamente a la Junta de Andalucía
412
El candidato de Milei a las legislativas dimite tras confesar haber recibido 200.000 dólares de un narcotraficante
513
Los hospitales de Madrid marcan su récord de adjudicaciones opacas: cientos de millones en contratos troceados y sin detallar
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
40
clics
Qué vueltas da la vida
Qué vueltas da la vida, Pero que haces tú aquí, Es que ya no te acuerdas, Nos vimos en Berlín. (Soziedad Alcoholika)
|
etiquetas
:
#nos
,
vimos
,
en
,
berlín
9
1
6
K
34
ocio
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
6
K
34
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Toponotomalasuerte
Quién cojones mezcla sociedad alcohólica con esta puta escoria nazi??
#0
esa entradilla no tiene nada que ver con la noticia.
3
K
41
#5
Alius
Aquí no se está contra los judíos, aquí se está contra la escoria sionista y, por supuesto, contra la basura nazi.
2
K
29
#7
La_Duquesa
#5
Muy pocos judíos te encontraras tú que no estén de acuerdo con la genocidio de Israel. Y los ortodoxos están en desacuerdo porque la tierra prometida se les dará cuando venga el mesías. Literatura fantástica
1
K
-9
#4
Natxelas_IV
Este también es interesante:
youtu.be/8q-TAdkQaJs?si=dMYWBEQ82zLqkrix
0
K
10
#1
Natxelas_IV
*
Es curioso ver que lo que hace 4 años era delito de odio, ahora es causa de orgullo nacional.
Como decía Buda: "Lo único permanente es el cambio."
1
K
9
#2
Toponotomalasuerte
#1
nunca fue delito de odio. Salvo para algún lerdo. El problema es la censura que aplaude la regresía, que con marianito había cosas que no se podían decir. Aún está Pablo hassel en la cárcel por insultar al rey. Desde el 2021. Ningun golpista fascista salvo tejero estuvo más en la cárcel.
0
K
10
#9
fasta
*
#1
Lo único permanente es la imbecilidad de algunos, hasta para negar un genocidio a plena vista. Miserables.
¿Tú no eras el cuarentón al que le gustaban de 18, y decias 18 para que fuera legal?
Si es que lo tenéis todo.
0
K
9
#8
CharlesBrowson
pues oye algo que ya me chirria, la de "peña" que esta dando la murga con el sionismo-judeaismo, el callar con el islam colaborador y complice de la masacre gazati, pero oye...luego el tema de la europa cristiana ahi sin distincion, es curioso, ya empiezo a tener la mosca detras de la oreja,
1
K
6
#6
La_Duquesa
La verdad que estamos acomplejados por decir eso por el h1tler pero si. Hoy se ha filtrado en un chat como Charlie kirk tuvo que abandonar la causa proisraeli porque le estaban amenazando. Esto fue hace 48h antes. Hay quien dice que detrás de cada teoría de la conspiración hay un judío
1
K
-9
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como decía Buda: "Lo único permanente es el cambio."
¿Tú no eras el cuarentón al que le gustaban de 18, y decias 18 para que fuera legal?
Si es que lo tenéis todo.