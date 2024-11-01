edición general
Qué vueltas da la vida

Qué vueltas da la vida, Pero que haces tú aquí, Es que ya no te acuerdas, Nos vimos en Berlín. (Soziedad Alcoholika)

Toponotomalasuerte
Quién cojones mezcla sociedad alcohólica con esta puta escoria nazi?? #0 esa entradilla no tiene nada que ver con la noticia.
Alius
Aquí no se está contra los judíos, aquí se está contra la escoria sionista y, por supuesto, contra la basura nazi.
La_Duquesa
#5 Muy pocos judíos te encontraras tú que no estén de acuerdo con la genocidio de Israel. Y los ortodoxos están en desacuerdo porque la tierra prometida se les dará cuando venga el mesías. Literatura fantástica
Natxelas_IV
Este también es interesante: youtu.be/8q-TAdkQaJs?si=dMYWBEQ82zLqkrix
Natxelas_IV
Es curioso ver que lo que hace 4 años era delito de odio, ahora es causa de orgullo nacional.
Como decía Buda: "Lo único permanente es el cambio." :-)
Toponotomalasuerte
#1 nunca fue delito de odio. Salvo para algún lerdo. El problema es la censura que aplaude la regresía, que con marianito había cosas que no se podían decir. Aún está Pablo hassel en la cárcel por insultar al rey. Desde el 2021. Ningun golpista fascista salvo tejero estuvo más en la cárcel.
fasta
#1 Lo único permanente es la imbecilidad de algunos, hasta para negar un genocidio a plena vista. Miserables.

¿Tú no eras el cuarentón al que le gustaban de 18, y decias 18 para que fuera legal?

Si es que lo tenéis todo.
CharlesBrowson
pues oye algo que ya me chirria, la de "peña" que esta dando la murga con el sionismo-judeaismo, el callar con el islam colaborador y complice de la masacre gazati, pero oye...luego el tema de la europa cristiana ahi sin distincion, es curioso, ya empiezo a tener la mosca detras de la oreja, :popcorn: :popcorn:
La_Duquesa
La verdad que estamos acomplejados por decir eso por el h1tler pero si. Hoy se ha filtrado en un chat como Charlie kirk tuvo que abandonar la causa proisraeli porque le estaban amenazando. Esto fue hace 48h antes. Hay quien dice que detrás de cada teoría de la conspiración hay un judío :tinfoil:  media
