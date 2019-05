¡Qué vida Manolo!

Destino por tradición familiar, destino por herencia económico-social, destino azaroso… Hablando de Manuel Martínez Hugue (Barcelona, 1872 – Caldas de Montbui, 1945), hijo de militar, el destino podría haber estado meridianamente claro. Pero no fue así. "Fuí uno de esos chicos que hacen caer la cara de vergüenza. Cuando advertía en la calle la presencia de algún familiar, me escabullía por la primera esquina para no verle llorar. (…) Era un chiquillo y ya conocía todas las timbas, burdeles, casas de dormir, tabernuchos, y rinconcillos".