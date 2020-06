A lo que utilizamos a diario y con lo que no podríamos vivir es la electricidad. No podríamos concebir un mundo con el actual ritmo de vida sin la utilización de la electricidad. Sin embargo, son muchas las personas que no saben qué es la electricidad ni como se produce. Dado que tiene gran importancia para el desarrollo del ser humano y de la tecnología, vamos a dedicar este artículo a contar que es la electricidad y todas sus características. Si quieres saber qué es la electricidad, qué importancia tiene, como se genera y cómo se distribuye,