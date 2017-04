¿Qué es la comida real?

En las últimas décadas el ser humano se ha inventado tal cantidad de productos basura que resulta difícil distinguir entre lo que es ‘bueno’ y lo que es ‘malo’. Y no me refiero sólo a los donuts o la bollería industrial, eso ya sabemos todos que es porquería. Me refiero a otros productos que consumimos con normalidad y que están totalmente integrados en nuestra alimentación diaria (pan blanco, salsa de tomate frito, cereales de desayuno, galletas, zumos...).