QNX se vuelve gratuito para uso no comercial y lanza una imagen para Raspberry Pi 4 [ENG]

Blackberry, la compañía detrás del sistema operativo QNX, está tratando de cambiar de rumbo y ha comenzado a cortejar a la comunidad entusiasta una vez más mediante QNX Everywhere , poniendo QNX a disposición de todo el mundo para uso no comercial. No, no es de código abierto, y sí, aún se requiere sortear algunos obstáculos, pero es mejor que nada. Además, QNX también incluye un montón de demostraciones, aplicaciones, marcos y bibliotecas de código abierto en GitLab