Putin: "Snowden no es un traidor, pero lo que hizo es incorrecto"  

El presidente de Rusia ha dialogado con Oliver Stone acerca de la decisión de Edward Snowden de filtrar datos clasificados sobre el espionaje de la NSA. Aunque personalmente Putin no aprueba la decisión de Snowden de filtrar los datos confidenciales, no lo consideró un traidor. "Snowden no es un traidor. No traicionó los intereses de su país y tampoco traspasó a otro país información que perjudicaría a su pueblo. Todo lo que hace lo hace de manera pública", indicó el presidente.