Putin llama a los líderes europeos "cerditos" y afirma que Rusia logrará los objetivos de Ucrania mediante la diplomacia o la fuerza (ING)
El líder ruso dice que los objetivos de su "operación militar especial" se cumplirán "incondicionalmente"
etiquetas
:
putin
,
europa
actualidad
1 comentarios
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
anamabel
Pero no aclara si es la diplomacia de cañonero o la de verdad.
es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_cañonero
es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia_de_cañonero