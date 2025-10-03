edición general
3 meneos
3 clics
Putin elogia a Trump pero advierte que el envío de misiles Tomahawk a Kiev podría dañar las relaciones [ENG]

Putin elogia a Trump pero advierte que el envío de misiles Tomahawk a Kiev podría dañar las relaciones [ENG]

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que se sintió “cómodo” hablando con el presidente estadounidense Donald Trump, elogiando su intento en la cumbre de Alaska de “buscar y encontrar posibles vías para resolver la crisis ucraniana”. Sin embargo, advirtió que el suministro de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk de largo alcance a Ucrania marcaría “una nueva fase cualitativa de escalada, también en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”.

| etiquetas: putin , elogia , trump , tomahawk , kiev
2 1 1 K 35 actualidad
2 comentarios
2 1 1 K 35 actualidad
#1 Grahml
Mientras tanto Trump:  media
0 K 20

menéame