Putin dice en una entrevista que los que interfirieron las elecciones son judíos [ENG]

MOSCÚ (AP) - El presidente ruso, Vladimir Putin, dice que no le importa la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos porque las acciones no estaban relacionadas con su gobierno. En una entrevista con la cadena de televisión NBC News que se emitió el sábado, Putin también sugirió que algunos de los 13 ciudadanos rusos acusados por los Estados Unidos podrían no ser étnicamente rusos. "Tal vez ni siquiera son rusos, sino ucranianos, tártaros o judíos, pero con ciudadanía rusa, que también será revisada".