Putin: La creación del Burevéstnik y el Poseidón tiene una importancia histórica para todo el siglo XXI

Resaltó que en la construcción del misil y del sumergible se emplearon solo materiales nacionales. En ese proceso se creó "un verdadero tesoro de nuevos materiales, tecnologías, soluciones no tripuladas, de software y digitales, de elementos de la base de componentes", señaló, afirmando que ello se traducirá en avances no solo aplicables al complejo industrial-militar, sino también a "muchas industrias civiles". Entre los proyectos que podrían verse favorecidos por las tecnologías desarrolladas, el mandatario enumeró "la energía nuclear a pequ
Lo realmente alucinante, es que hay gente con cierto retraso que se lo cree.. un pais que no tiene ni una sola empresa tecnologica civil puntera de ningun tipo, que usa practicamente los mismos cohetes espaciales diseñados en los años 60s.. y que militarmente esta haciendo un bochornoso ridiculo en Ucrania, pero hacen armas que ni en Star Wars.
"Además, dijo que especialistas extranjeros pudieron comprobar estas características, ya que durante las pruebas del misil del pasado 21 de octubre había un barco de reconocimiento de la OTAN en la zona. "No interferimos en su trabajo. Que las observen", indicó Putin. "Destaco especialmente el modo único de funcionamiento de los potentes reactores nucleares ultrapequeños del misil. El arranque se mide en… » ver todo el comentario
