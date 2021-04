Putin anuncia 10 días no laborables en mayo para frenar el avance de la pandemia

El presidente ruso, Vladimir Putin, apoyó este viernes una propuesta de la agencia sanitaria rusa para decretar diez días no laborables en mayo, con el fin de frenar la pandemia de coronavirus. La idea es convertir en jornadas no laborales los días situados entre dos feriados, concretamente los días del 3 al 8 de mayo. Como el 1, 2, 3, 8, 9 y 10 son ya feriados, el resultado sería que los rusos no estarían obligados a trabajar del 1 al 10 de mayo