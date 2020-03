Putero, alcohólico y gorrón: Van Gogh no fue tan maravilloso como lo pintan

“Un pijo que pinta y que no tiene dientes porque se le han caído de la sífilis que cogió por ir de prostíbulo en prostíbulo y que, además, le tiene que pedir dinero a su hermano porque no es capaz de vivir por sí mismo”. Puede que esta descripción del artista holandés Vincent Van Gogh te sorprenda o incluso te ofenda. Pero lo más triste es que quizá resulte mucho más acertada que la visión de artista atormentado y loco que se cortó la oreja y que no vendió un solo cuadro hasta su suicidio el 29 de julio de 1890. El autor de la descripción es el