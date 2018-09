Purism Librem 5 llegará en abril de 2019 con una apuesta total por Linux y la privacidad

No será un teléfono al uso. Probablemente no contarás con un catálogo software demasiado extenso, y tampoco es probable que destaque en ámbitos como la fotografía móvil. El Purism Librem 5 no quiere satisfacer esas necesidades, porque su objetivo es proteger nuestra privacidad. Lo hará con un diseño hardware y software precisamente orientado a esa tarea. Con un software basado en Debian y con "interruptores" hardware para activar y desactivar componentes de forma total, el Librem 5 llegará en abril de 2019 por un precio de 600 dólares.