El pulso vital de la Hispalis del siglo III late bajo el asfalto de Sevilla

Para comprender la Hispalis del siglo III, debemos despojarnos de la imagen actual de Sevilla. El urbanismo romano era un ejercicio de geometría y jerarquía. El diseño de la ciudad se articulaba sobre dos ejes fundamentales: el Cardo Maximus (norte-sur) y el Decumanus Maximus (este-oeste). En este periodo, el asentamiento aprovechaba las cotas más altas del terreno para protegerse del Guadalquivir, cuyo cauce antiguo difería notablemente del actual.