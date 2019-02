Los pulsadores emparejados notifican a las parejas sobre el deseo de tener relaciones sexuales [ENG]

Lovesync es un sistema de botones para parejas románticas. Cada socio recibe un botón. Cuando uno de los miembros de la pareja quiere sexo, presiona el botón. No pasa nada a menos que/hasta que el otro socio pulse su propio botón dentro de una horquilla de tiempo especificada, entonces ambos botones se iluminan en verde. Lovesync está financiado al 50% por Kickstarter. Lovesync me recuerda una propuesta de la que alguien me habló en los años 80 como una forma de mantener interesantes los salones de discusión.