Los pulpos y sus parientes son una nueva frontera en el bienestar animal

Los científicos lo llamaron Squirt (chorro), no porque fuera el más pequeño de las 16 sepias que había en la piscina, sino porque cualquiera que tuviera la audacia de sacarla y ponerla en un tanque aparte para estudiarla probablemente terminaría empapado. Squirt tenía una puntería notoriamente precisa.



"Como psicóloga comparativa, estoy acostumbrada a los ataques de mis sujetos de experimentación. Me han picado abejas, me han pinchado cangrejos de río y me han golpeado indignadas palomas. Pero, de alguna manera, con Squirt la cosa era distinta