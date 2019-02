Pukas Tasty Treat segunda mejor tabla de año

Una tabla Pukas entre las 3 aspirantes a mejor tabla de surf del año en Stab in the Dark La Pukas Tasty Treat de Axel Lorentz ha sido designada como la segunda mejor tabla de surf del año en el certamen que organiza la revista australiana Stab Magazine. El concurso “Stab in the Dark” cumple este año su cuarta edición. Una edición en la que Mick Fanning ha sido el surfista elegido para probar 11 tablas en 3 continentes. El primer puesto ha sido para la Channel Island y el tercer puesto se lo ha llevado DHD Surfboards.