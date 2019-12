Puigdemont planta cara a las autoridades canadienses

Después de recordar en la misiva que está intentando visitar Quebec en respuesta a una invitación de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montreal, Puigdemont denuncia que las autoridades federales no aceptan concederle el visado electrónico para entrar en el país. El president se declara "perplejo" por esta situación y asegura que no esperaba este tratamiento, especialmente teniendo en cuenta que no tiene problemas para circular libremente por varios países europeos, incluido el Reino Unido.