Puigdemont pide una donación mínima de 10€ para apuntarse al Registro Ciudadano

El nuevo Consell per la República impulsado por Carles Puigdemont y apoyado por la Generalitat pide una donación mínima de 10 euros para inscribirse en su Registro Ciudadano, lanzado ayer por la noche y que se enmarca en la propia página web. No se sabe para qué sirve el registro, ya que en la web solo se detalla que es un instrumento “a través del cual podremos tomar decisiones colectivamente y compartir información”. Pero no se aclara ni qué información ni qué decisiones.