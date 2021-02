Puigdemont pagó propaganda política en la campaña del 14-F a través de empresas de Estonia

En los créditos de su página web, no obstante, se desvela que sus propietarios son dos empresas: Catalitza Oü y Catalitza CSR, ambas con sede en Tallín, la capital de Estonia, aunque con diferente dirección. La primera de estas empresas fue creada en 2017 por Jaume Cabaní, un ingeniero que montó las redes de seguridad informática a Carles Puigdemont en Waterloo y que trabaja no solo para el Consell per la República, sino también para Òmnium Cultural.