Puigdemont: "No sabemos si la deslealtad del CNI ha impedido evitar muertos"

"No han sido leales a los ciudadanos. Por culpa de esta deslealtad no sabemos si no hemos podido evitar un atentado y muchos muertos. No lo sabemos", ha añadido el número uno de la lista Junts per Catalunya para las elecciones del 21D. En la entrevista, el expresidente catalán ha lanzado otras preguntas: "¿Hasta dónde más llega el brazo largo del CNI en nuestro país? ¿Qué hacen más de 10.000 policías innecesarios en Cataluña, en un pueblo de paz?".