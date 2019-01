Puigdemont lleva viendo “Bandersnatch” ininterrumpidamente, intentando guiar a Stefan hacia la independencia de Cataluña

Pese a que ya ha explorado todos los finales y ninguno de ellos desemboca en la República Catalana, el expresident Carles Puigdemont lleva ya dos semanas viendo una y otra vez Bandersnatch, el episodio interactivo de Black Mirror, intentando guiar al protagonista hacia la independencia de Cataluña. “Estamos preocupadísimos porque lleva 360 horas sin despegarse del televisor y del móvil, se niega a creer que no haya un final que no conduzca a la independencia pero no lo consigue y lo intenta una y otra vez”,