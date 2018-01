Puigdemont llega al aeropuerto de Copenhaguen [ENG]  

El separtista catalán, Carles Puigdemont, ha aterrizado cómo estaba previsto en Dinamarca. Aparentemente tranquilo, no le asusta la amenaza de ser arrestado por la policia danesa. Carles no quiere responder a las preguntas que le realiza la periodista de la televisión publica danesa, pero admite estar "muy bien" en territorio danés y da permiso para que le graben. La periodista danesa trata de estar en silencio y no hacerle mas preguntas a Carles.