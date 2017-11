A Puigdemont hoy se le ha ocurrido un nuevo chiste: referéndum de permanencia en la UE. Algunas cosas que él no dice: Lo más obvio: para decidir si se sale de la UE, a lo Brexit, primero tienes que ser un Estado Miembro. Catalunya no solo no lo es, si no que como la UE ya ha dicho, si algún día hubiera independencia, Catalunya no necesitaría ref, si no que sería directamente expulsada de la UE.