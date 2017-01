A puerta cerrada [eng]  

No había nada especial en Garth y Lisa. Pero esa noche de 1982 en su baño de New Jersey hubo un acto de violencia, Garth golpeó a su esposa mientras ella se encogía en un rincón. La violencia doméstica es bastante común, pero por lo general estos actos ocurren en privado. Esta vez otra persona estaba en la habitación, la fotógrafo Donna Ferrato. Donna Ferrato estaba encargada por Playboy Japón de fotografiar la vida de este "matrimonio abierto" de New Jersey...