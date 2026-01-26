Puente dice ahora que "se equivocó" al dar datos falsos sobre la soldadura clave en el accidente de Adamuz y que la auscultación se realizó dos meses antes de lo que anunció

Óscar Puente ha admitido hoy en redes sociales que el dato que ofreció en la rueda de prensa sobre la última auscultación por ultrasonidos de la soldadura clave en el accidente de Adamuz era, cuando menos, incorrecto. Puente aseguró que la auscultación era de noviembre del año pasado y así lo confirmaba la imagen que se proyectaba a su espalda. Pero el documento que más tarde colgó el Ministerio de Transportes y que se elabora a partir de datos de Adif, indicaba otra fecha distinta: el 10 de septiembre.