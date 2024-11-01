Puente contrata un sistema de rastreo interno en Adif para blindarse ante filtraciones en plena investigación de Adamuz

edición general
El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, ha reforzado el control interno en Adif con la contratación de un sistema tecnológico destinado a rastrear el uso y la posible salida de información sensible de la empresa pública. El contrato contempla la implantación de un Cloud Access Security Broker (CASB), una herramienta diseñada para proteger los datos corporativos y garantizar su trazabilidad completa en caso de que abandonen los sistemas de la organización.

#1 DeDerechasYOle
46 MUERTOS, señor Puente.
Y culpando al cambio climatico. Menudo sinvergüenza
jonolulu #4 jonolulu
El artículo es interesante. El titular una mierda
#3 guillersk
Algo tendrá que ocultar una empresa pública.....
Ovlak #5 Ovlak
El contrato ha sido adjudicado a Orange por un importe de 1,95 millones con IVA y su plazo de ejecución se extiende durante 60 meses

Claro, por lo de Adamuz lo hace a 5 años vista. Y seguro que la licitación se inició hace apenas dos semanas. Que asco de prensa.
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Puente es como Irene Montero.Buenos parlamentarios, horribles ministros. Espero que alguien ponga razón para que está vergüenza no se repita.
