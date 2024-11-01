Puente contrata un sistema de rastreo interno en Adif para blindarse ante filtraciones en plena investigación de Adamuz

El Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, ha reforzado el control interno en Adif con la contratación de un sistema tecnológico destinado a rastrear el uso y la posible salida de información sensible de la empresa pública. El contrato contempla la implantación de un Cloud Access Security Broker (CASB), una herramienta diseñada para proteger los datos corporativos y garantizar su trazabilidad completa en caso de que abandonen los sistemas de la organización.
| etiquetas: adif , óscar puente , adamuz
Y culpando al cambio climatico. Menudo sinvergüenza
Claro, por lo de Adamuz lo hace a 5 años vista. Y seguro que la licitación se inició hace apenas dos semanas. Que asco de prensa.