Puente admite por primera vez un «posible defecto de fabricación» en la soldadura rota que causó el accidente del Iryo

Óscar Puente ha admitido por primera vez la posibilidad de «un posible defecto de fabricación» en las vías como posible causa del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), del que ha dicho que fue «mala fortuna».
Puente cuenta lo que va sabiendo de la investigación, conforme lo va sabiendo
De mientras, cualquier hipoteis no esta descartada, y van encontrando pistas de lo que pudo haber pasado y centrandose en ellas.
De ahí a que alguien admita algo, que entra dentro de estas estudiando todas las posibilidades, ya tal.
Queremos más Mazones en la Dana, más Aznares en el 11m, más Trillos en el yakolev y menos ministros que trabajen.
Òscar Puente ha admès per primera vegada la possibilitat d’«un possible defecte de fabricació» a les vies com a possible causa de l’accident ferroviari de diumenge passat a <u>Adamuz (Còrdova)</u>, del qual ha dit que va ser «mala fortuna». En concret, s’ha referit a <u>un lot que podria tenir una protuberància</u>. Ho ha fet després d’un primer informe de la
