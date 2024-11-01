edición general
Puente admite por primera vez un «posible defecto de fabricación» en la soldadura rota que causó el accidente del Iryo

Óscar Puente ha admitido por primera vez la posibilidad de «un posible defecto de fabricación» en las vías como posible causa del accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), del que ha dicho que fue «mala fortuna».

#2 Leon_Bocanegra *
Traducción del titular de mierda de ABC:


Puente cuenta lo que va sabiendo de la investigación, conforme lo va sabiendo
#1 Zamarro
Cuando el primer dia los investigadores dijeron que "no se descarta ninguna hipotesis", los de ABC estaban ya preparando 2 o 3 bulos al dia, seguro que con un poco de suerte alguno de ellos acierta.
De mientras, cualquier hipoteis no esta descartada, y van encontrando pistas de lo que pudo haber pasado y centrandose en ellas.
De ahí a que alguien admita algo, que entra dentro de estas estudiando todas las posibilidades, ya tal.
#3 Leon_Bocanegra
Enseguida vendrá ese que lleva dos días quejándose de que las noticias que señalan al gobierno como responsable no suben a portada, a llorar porque está puta basura,que además es muro de pago, posiblemente no suba a portada.
#4 lectordigital
Puente dimitirá por si negligencia?
#5 Leon_Bocanegra
#4 esperemos que si, no necesitamos a un tío que está trabajando, dando la cara e informando de todo a la población.
Queremos más Mazones en la Dana, más Aznares en el 11m, más Trillos en el yakolev y menos ministros que trabajen.
#6 Tronchador.
#5 Sublime.
#7 perej
Vaya mierda de titular, miente en todo momento
Cyberbob #8 Cyberbob
La traducción al catalán de la noticia, por si a alguien le da error el traductor

Òscar Puente ha admès per primera vegada la possibilitat d’«un possible defecte de fabricació» a les vies com a possible causa de l’accident ferroviari de diumenge passat a <u>Adamuz (Còrdova)</u>, del qual ha dit que va ser «mala fortuna». En concret, s’ha referit a <u>un lot que podria tenir una protuberància</u>. Ho ha fet després d’un primer informe de la

