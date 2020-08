¿Pueden los mosquitos propagar el coronavirus?

Pese a que los mosquitos pueden propagar algunas enfermedades, especialmente la malaria, los expertos afirman que el COVID-19 no es una de ellas. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos no tienen datos que sugieran que el coronavirus se propaga a través de los mosquitos o las garrapatas. El COVID-19 se transmite principalmente entre humanos a través de las gotitas que se esparcen al hablar, toser o estornudar. Y la Organización Mundial de la Salud apunta que una picadura de mosquito no le hará contraer la enfe