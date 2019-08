¿Pueden las matemáticas desbloquear la situación política?

Supongamos que hay tres partidos A, B y C, y A tiene seis concejales, B tiene tres y C tiene dos. Las coaliciones ganadoras según el índice Banzhaf (IB) son AB, AC y ABC. El partido A es crucial en las tres coaliciones, mientras que B y C sólo son imprescindibles en AB y AC, respectivamente. Entonces, IB(A)=3/5, mientras que IB(B)=IB(C)=1/5.