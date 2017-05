Te pueden manipular una vez, pero a la segunda ya debes saber cómo poner límites

Todos en algún momento de nuestro ciclo vital nos hemos “dejado” manipular. Lejos de avergonzarnos o de intentar esconderlo, debemos entender, en primer lugar, que la persona manipulada no es capaz de reconocer tal dinámica, tales artificios y semejantes artimañas que, generalmente, se despliegan con sutil habilidad. La primera vez no lo vemos venir. Quizá porque somos jóvenes, quizá porque aún no disponemos de mucha experiencia de vida para saber qué perfil tiene el manipulador.