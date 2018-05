¿Me pueden incluir en un fichero de morosos?

En la actualidad, es raro encontrar a alguien que no haya tenido problemas con una compañía telefónica u otro tipo de empresa (entidades financieras, sobre todo) que amenace con incluirle en un fichero de morosos si no paga la deuda que ilegítimamente le están reclamando. Suele ser tedioso y desesperante luchar contra una gran empresa que de manera injusta nos “marca”, incluyéndonos en un fichero de morosos (el cual impedirá, en no pocas ocasiones, que podamos concertar nuevos créditos o comprar a plazos cualquier bien).