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¿Se puede ser andalucista y de derechas? Así se disputan los partidos la bandera de Blas Infante

¿Se puede ser andalucista y de derechas? Así se disputan los partidos la bandera de Blas Infante

Cuando llegan las elecciones, advierte Javier Aroca, se produce "un baile de máscaras": "Todo el mundo se pone una A".

| etiquetas: andalucismo , derechas , identidad , política
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15 comentarios
5 1 1 K 51 politica
Comentarios destacados:      
JackNorte #1 JackNorte
Si eres mujer y no te han hecho el cribado , igual no puedes ser nada.
5 K 68
makinavaja #10 makinavaja
#1 ..y si te lo han hecho... igual tampoco...
1 K 25
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Todos los nacionalismos son de derechas
4 K 60
#6 Comorr
Es que si eres andalucista es ser de derechas
Como cualquier otro nacionalismo
4 K 54
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Ya lo dijo el sabio: todos los nazionalismos ¡Son fatxas!
1 K 29
TipejoGuti #2 TipejoGuti *
Jode, el único Partido Andalucista que hemos tenido con puestos de gobierno local y regional ha sido de derechas...lo que está por ver es que la izquierda andaluza vote a un partido andalucista...así somos, así soooomosss :-(
1 K 23
Postmeteo #4 Postmeteo
Hombre tendiendo en cuenta que los principales partidos nacionalistas don Junts y PNV pues diría que sí
1 K 19
#5 Seat127
#4 Y lo creo que los dos principales partidos nacionalistas son PP y pox
0 K 9
Dene #8 Dene
Lo que no se puede es ser a la vez de derechAs y de derechOs
0 K 13
sat #13 sat
Depende de lo que te gusten los sobres. SI te gustan mucho mucho, puedes ser lo que quieras.
0 K 13
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
Javier Aroca y sus pajas mentales.
El único partido andalucista que hemos tenido era de derechas.
Y todos los partidos nacionalistas son de derecha.

A no ser que Junts y PNV sean ahora de izquierdas
0 K 12
Ludovicio #12 Ludovicio
Lo que no se puede es ser de izquierdas y defender posiciones políticas basadas en buscar privilegios para una parte de la población.
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Imag0 #14 Imag0
Se puede ser un señorito si vienes de alta cuna
0 K 11
#7 vGeeSiz
Que pesadilla de Blas Infante, a muchos andaluces no nos representa ese señor
0 K 10
RamonMercader #15 RamonMercader
Claro que se puede, de hecho en el resto de Europa es lo mas habitual, España es una anomalía en ese aspecto. La mayoría de la izquierda suele ser mas bien jacobina en Europa, es normalmente la derecha la que defiende los particularismos, excepciones, etc...

En España tradicionalmente fue la derecha mas vieja (carlismo) la que defendía los particularismos, la "ley vieja". Se aliaron a Franco pero Franco tenía una visión mas republicana y jacobina y acabaron practicamente desaparecidos. A raiz de eso surgieron o se consolidaron movimientos nacionalistas/independentistas mas alineados a la izquierda.
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menéame