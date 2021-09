¿Puede multarte la DGT por quedarte sin batería en mitad de la carretera con un coche eléctrico?

No es una situación nueva y la mayoría de conductores han sufrido la circunstancia de ver que se están quedando sin gasolina y no encontrar un lugar donde repostar. Según la legislación actual, no es motivo de multa el quedarse sin batería, informan en Motor. Aunque apuntamos que en caso de que vaya a ocurrir hay que actuar con rapidez para que no se dé una de las situaciones que provocaría una sanción económica.