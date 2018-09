¿Se puede insultar a Dios y a la Virgen María?

Dios y la Virgen María no son 'personas' en el sentido en que es definido este concepto en el Código Civil.Y sin el concepto de persona no se puede operar en el mundo del derecho.Una cosa es la persona física María,madre de Jesús,y otra muy distinta la Virgen María.Como persona física madre de Jesús,María no pudo ser virgen. En consecuencia,la Virgen María no es la persona física,sino una "invención" de una religión.Una cosa es la negación del holocausto y otra muy distinta cagarse en Dios y en la Vigen María,la procesión del coño insumiso..