¿Qué se puede esperar de Bolsonaro?

Bolsonaro será presidente pero, al igual que Lula da Silva y Dilma Rousseff no tendrá un poder absoluto. Eso siempre y cuando no rompa las reglas del juego. En caso de que respete la Constitución, lo previsible es que el parlamento de Brasilia siga siendo el gran escenario de negociación. Es algo a lo que un país que tiene más de treinta partidos representados en el parlamento está muy acostumbrado. En ese marco, Bolsonaro no lo tendrá fácil: contarán con un porcentaje de escaños similar al de Ciudadanos en España: 10%.