¿Puede España convertirse en un país del que nadie quiere salir? [ENG]

El martes por la noche, Carles Puigdemont, ex periodista y alcalde de la pequeña ciudad que ahora es el presidente del gobierno regional de Cataluña, declaró la independencia. En realidad, dijo que proclamaría la independencia más tarde - y sugirió que todo era negociable. No podía declarar la independencia porque su capital político había disminuido. Pero después de una semana y media de enfrentamiento con el gobierno de Madrid, no tuvo otra opción que tomar esta media medida. Si quería mantener su posición de liderazgo, eso es.