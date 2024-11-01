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El "pueblo más facha" de Castilla y León está en Valladolid, vota extrema derecha en masa y sólo tiene 4 votos para PSOE e IU
En este municipio vallisoletano, más de la mitad del voto se fue para Vox, que se suma a un 9% de votos que se repartieron entre Se acabó la fiesta (SALF) y Falange Española.
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:
villán de tordesillas
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valladolid
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pueblo
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facha
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relacionadas
#7
MoñecoTeDrapo
Contexto: 120 habitantes de los que votan la mitad.
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#14
rutas
*
#7
INVENT
Lo dice la noticia: en ese municipio viven 120 personas, y en estas elecciones votaron
108 personas
, lo que indica dos cosas:
- Que en ese pueblo casi no hay niños
- Que en ese pueblo casi todos los adultos votan y son muy fachas
resultados-elecciones.rtve.es/autonomicas/2026/castilla-y-leon/vallado
.
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#16
MoñecoTeDrapo
*
#14
Revisando las cifras, había 107 personas en el censo electoral, de las que han votado 89.
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#1
Mangione
Apuesto a que también son el pueblo
más inteligente
de España.
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#2
Leon_Bocanegra
*
#1
últimamente se están volviendo zurdos votando a vox.
x.com/i/status/2034316708144410760
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#4
Mangione
#2
Lo que decía.
Auténticos genios.
¡Y con una ética y moral intachables!
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#6
tul
#1
son todos millonarios con lambo
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#8
soberao
*
Es una tontería de noticia. Te ahorro un clic: El pueblo es Villán de Tordesillas y tiene 122 habitantes. Seguro que en cualquier pueblo medio de 10000 habitantes hay más votantes fachas que en este. Lo que sorprende es que un pueblo con 122 habitantes tenga ayuntamiento, cuando hay presidentes de comunidad de vecinos con más gente a su cargo.
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#13
Ze7eN
Es por culpa de la falta de autocrítica de la izquierda.
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#17
elTieso
Lo raro en Valladolid sería un pueblo comunista.
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#11
DORO.C
En ese pueblo votan mal!
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#12
Mangione
*
#11
En ese pueblo votan (eligen). Y con su pan se lo coman, acierten o no. Y ese argumento de mierda de "votan mal" es el argumento más tonto de la historia.
El día que os deis cuenta, como de tantas otras cosas, sonarán putas trompetas celestiales.
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#3
CharlesBrowson
Qué tal se come por allí?
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#18
rystan
#3
Es planteable el sitio para turismo. "Todo aquel que veas que no parezca un turista, es fascista"
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#15
tricionide
120 habitantes se conocen todos
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#20
rystan
#15
y nadie se atreve a discrepar ni se fian un pelo de lo del secreto del voto
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#5
Cincocuatrotres
Hablar del voto a Vox como extrema derecha es tremendamente tendencioso, la sexta es así necesita que nos odiemos para pescar a rio revuelto
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#9
Leon_Bocanegra
#5
bueno... en ese pueblo consideran que votar a vox es hacerse de izquierdas.
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10
#10
Mangione
#5
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#19
rystan
#5
En menéame, el ser de extrema derecha es muchísimo más fácil entodavía.
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20
comentarios)
menéame
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Lo dice la noticia: en ese municipio viven 120 personas, y en estas elecciones votaron 108 personas, lo que indica dos cosas:
- Que en ese pueblo casi no hay niños
- Que en ese pueblo casi todos los adultos votan y son muy fachas
resultados-elecciones.rtve.es/autonomicas/2026/castilla-y-leon/vallado
.
x.com/i/status/2034316708144410760
El día que os deis cuenta, como de tantas otras cosas, sonarán putas trompetas celestiales.