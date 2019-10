Hoy me declaro enemigo de este sistema político español. Hoy me quito la máscara. Y solo os puedo decir una cosa: “Oderint dum metuant” que quiere decir: “Que me odien pero que me teman” Dar los derechos a todos es mi fin... El pueblo manda, el pueblo decide. Y el que piense lo contrario es un puto dictador. Si no, votantes de partidos de mierda, por qué tenéis tanto miedo a que decidamos todos?