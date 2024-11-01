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El pueblo iraní agradece a España su oposición a la guerra con un videoclip

El pueblo iraní agradece a España su oposición a la guerra con un videoclip  

Iraníes se han reunido ante la embajada de España para agradecer la posición de España respecto a la Guerra ilegal de Irán, propiciada por EE.UU e Israel y sus aliados.

| etiquetas: pueblo , irán , agradece , españa
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
vicus. #1 vicus. *
Bonita canción, con duende y sentimiento. Me he emocionado
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Spirito #6 Spirito
#1 A mí también me ha emocionado.
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#3 Marisadoro
¿Buburirany?
2 K 48
Ne0 #11 Ne0 *
#3 más bien parece Bisbalhamed
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oceanon3d #2 oceanon3d
Si estalla una bomba en España tened seguro que serán los sionistas.
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#10 DonaldBlake
#2 Te equivocas, será ETA.
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#4 tpm1
Todas las mujeres con trapos en la cabeza y separados ambos sexos.
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#8 xaxipiruli
#4 y aquí hay curas, monjas, y se sacan figuras de madera para que nos bendiga jesusito y la virgen pero eso no da derecho a nadie para vulnerar nuestros derechos humanos.
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#12 tpm1
#8 Ya estamos con las monjas. A ver si somos más originales.
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Ne0 #9 Ne0
#4 y por eso hay que bombardearlos ¿No?
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#13 DonaldBlake
#4 Merecen más que la muerte por eso, ¡malditos sean!
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#5 laruladelnorte
Oir la canción y acabar llorando...doy gracias por tener estos sentimientos y sentir el dolor de esta gente.
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ElBeaver #7 ElBeaver
cuatro gatos y ademas parece que estan obligados, ademas la musica es Haram para los musulmanes nada de bailar
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menéame