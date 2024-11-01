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El pueblo iraní agradece a España su oposición a la guerra con un videoclip
Iraníes se han reunido ante la embajada de España para agradecer la posición de España respecto a la Guerra ilegal de Irán, propiciada por EE.UU e Israel y sus aliados.
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#1
vicus.
*
Bonita canción, con duende y sentimiento. Me he emocionado
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#6
Spirito
#1
A mí también me ha emocionado.
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#3
Marisadoro
¿Buburirany?
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#11
Ne0
*
#3
más bien parece Bisbalhamed
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#2
oceanon3d
Si estalla una bomba en España tened seguro que serán los sionistas.
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#10
DonaldBlake
#2
Te equivocas, será ETA.
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#4
tpm1
Todas las mujeres con trapos en la cabeza y separados ambos sexos.
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#8
xaxipiruli
#4
y aquí hay curas, monjas, y se sacan figuras de madera para que nos bendiga jesusito y la virgen pero eso no da derecho a nadie para vulnerar nuestros derechos humanos.
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#12
tpm1
#8
Ya estamos con las monjas. A ver si somos más originales.
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#9
Ne0
#4
y por eso hay que bombardearlos ¿No?
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#13
DonaldBlake
#4
Merecen más que la muerte por eso, ¡malditos sean!
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#5
laruladelnorte
Oir la canción y acabar llorando...doy gracias por tener estos sentimientos y sentir el dolor de esta gente.
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#7
ElBeaver
cuatro gatos y ademas parece que estan obligados, ademas la musica es Haram para los musulmanes nada de bailar
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