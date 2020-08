El pueblo del garbanzo que se resiste a comer hummus

No es casualidad que el hummus no tenga muchos aliados en este municipio. Sin ser un pecado mortal, en Valencia del Ventoso creen que enmascarar todo el potencial de su garbanzo en salsa tahini y zumo de limón no es de recibo. A lo largo de la semana que dura la feria, se invita a reconocidos cocineros y ahí sí se pueden ver todo tipo de recetas innovadoras con base de garbanzo. Pero aquí el cocido es religión y cuando se compite por el puchero de oro las reglas están muy claras. “Durante el día del garbanzo no se ve ningún plato de hummus.