El público de los Oscar 2021 no llevará mascarillas mientras la cámara le graba

La gala de los Oscar 2021 va a celebrarse de forma física en el edificio de la Union Station de Los Ángeles, con la intención de reducir significativamente la afluencia de público. Así, el evento tendrá capacidad para albergar 170 asistentes luego de una alfombra roja mucho más breve de lo habitual a la que tendrán acceso solo un puñado de medios escogidos. No obstante, lo más llamativo es todo lo tocante a las mascarillas: los asistentes a la gala no tendrán que llevarla mientras la cámara está grabando… pero sí cuando no estén en el aire.