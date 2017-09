Publicidad y subvenciones: cómo y a quién financia la Generalitat Valenciana

La inversión publicitaria del Consell en medios de comunicación no siguió criterios objetivos durante el gobierno del PP, y aún no existe una ley de publicidad que garantice un reparto equitativo y sin fines partidarios. Por otra parte, el reparto a medios de ayudas para el fomento del valenciano han variado notablemente a lo largo de los últimos años. La legislación del País Valenciano es la única que no prohíbe las campañas de publicidad institucional en periodos electorales.